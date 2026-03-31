ضبط مدير شركة إنتاج فني غير مرخصة بالقاهرة

كتب : علاء عمران

04:06 م 31/03/2026

قبض على متهم - ارشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن شركة للإنتاج الفني تعمل بدون ترخيص بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان – بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج محمل عليها تصاميم إعلانات مُعدة للطباعة دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بما يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المشار إليه وضبط المدير المسؤول، وبحوزته وحدة مونتاج كاملة التجهيز محمل عليها تصاميم إعلانات مُعدة للطباعة، و3 هارد ديسك، دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة. وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية ضبط الملكية الفكرية شركة إنتاج فني مونتاج

