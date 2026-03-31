لو هتسافر بره مصر.. خطوات وطرق استخراج تصريح السفر

تشهد إجراءات استخراج تصريح السفر للخارج اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين الراغبين في السفر، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو السياحة، حيث يُعد تصريح السفر من أهم المستندات الرسمية الواجب توافرها مع المسافرين.

وفي ظل التطور الرقمي، تسعى الجهات المعنية إلى تبسيط خطوات استخراج تصريح السفر وتسريعها، مع توفير إرشادات واضحة للمواطنين لتجنب أي معوقات قد تؤخر عملية السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

لاستخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيا يجب على طالب الخدمة تقديم الأوراق التالية:

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- أصل جواز السفر وصور منه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أصل مذكرة السفر.

- أصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.

خطوات استخراج تصريح السفر

- تسجيل "طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر"، عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

- بعد الدخول للرابط، يُسجل الراغب في الحصول على تصريح السفر، عبر كتابة الاسم بالكامل باللغة العربية.

- يتم تحديد الموقف من التجنيد، سواء حاصل على "إعفاء"، أو أدى الخدمة العسكرية، أو طالب في الخارج.

- يكتب طالب تصريح السفر الرقم الثلاثي باللغة الإنجليزية، وكذلك الرقم العسكري، ثم يوم وشهر وسنة الميلاد، ورقم بطاقة الرقم القومي.

اقرأ أيضًا:

مصرع وإصابة 11.. تفاصيل انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على الطريق الأوسطي

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

بعد شكوى مواطن.. ضبط عامل بسوهاج لتحصيل أموال دون وجه حق مقابل الوقود



