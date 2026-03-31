إعلان

الحماية المدنية تجري عمليات تبريد لموقع حريق مصنع ومخزن الزيتون

كتب : محمود الشوربجي

10:52 م 31/03/2026 تعديل في 11:10 م

الحماية المدنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يجرى رجال الحماية المدنية، عمليات تبريد لموقع حريق مصنع ومخزن ملابس بحلمية الزيتون بعدما تمت السيطرة على النيران بالمكان، ويتم تتبع الأدخنة منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى بالمكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع ومخزن ملابس أسفل أبراج سراي القبة في منطقة الزيتون.

تفاصيل السيطرة على حريق مصنع ملابس في الزيتون

وبالفحص، تبين نشوب الحريق في مصنع ومخزن ملابس بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 12 طابقًا، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء.

وقد أسفر الحريق عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق، وجرى تلقيهم كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بمصنع ومخزن ملابس أسفل أبراج سراي القبة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إطفاء وإسعاف، وجرى فرض كردون أمني حول محل البلاغ، كما تمت السيطرة على الحريق وإتمام عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان