ضبط قائد سيارة ملاكي معرض حياة المواطنين للخطر

كتب : فاطمة عادل

09:12 م 31/03/2026

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو يظهر قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه ويعطل حركة المرور بأحد شوارع القاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
و بالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، والتي تبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط مالكها المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة كما ظهرت في المقطع، موضحًا أنه قام بالمخالفة بهدف اختصار الطريق.
تم التحفظ على السيارة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة.

