بعد شكوى مواطن.. ضبط عامل بسوهاج لتحصيل أموال دون وجه حق مقابل الوقود

كتب : فاطمة عادل

07:10 م 31/03/2026

ضبط عامل بمحطة وقود

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من عامل بإحدى محطات الوقود بمحافظة سوهاج، لقيامه بطلب مبلغ مالي دون وجه حق مقابل تزويد سيارته بالوقود.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه يعمل بمحطة الوقود المشار إليها والكائنة بدائرة قسم شرطة سوهاج أول.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط عامل محطة وقود تموين السيارات سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصحة العالمية: لا رصد لتسرب إشعاعي حتى الآن
أخبار مصر

الصحة العالمية: لا رصد لتسرب إشعاعي حتى الآن
من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
شئون عربية و دولية

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
اللواء طارق المهدي يكشف الخاسر الأكبر من حرب إيران وسيناريوهات تشكيل المنطقة
أخبار مصر

اللواء طارق المهدي يكشف الخاسر الأكبر من حرب إيران وسيناريوهات تشكيل المنطقة
تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
حوادث وقضايا

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)

لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 إسبانيا.. شوبير يواصل التألق
عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)