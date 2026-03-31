تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من عامل بإحدى محطات الوقود بمحافظة سوهاج، لقيامه بطلب مبلغ مالي دون وجه حق مقابل تزويد سيارته بالوقود.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه يعمل بمحطة الوقود المشار إليها والكائنة بدائرة قسم شرطة سوهاج أول.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.