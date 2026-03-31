ظهرت فتاة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تستغيث بالأجهزة الأمنية بعد تعرضها للتحرش على يد سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي.

تفاصيل التحرش بفتاة على يد سائق نقل ذكي

وقالت الفتاة في الفيديو: "مش هنخلص من موضوع التحرش، أنا طالبة عربية من خلال تطبيق علشان أروح مشوار حوالي 25 دقيقة، وقاعدة في الكرسي ورا، لا ابتسمت ولا اتكلمت، وكل اللي بعمله إني بلعب في تليفوني لحد ما أوصل".

وتابعت: "وأنا نازلة من العربية وضهري للكنبة خبطني من (...)، أنا اتخضيت وجسمي اترعش، وقولت له: إنت بتعمل إيه؟ دي أول مرة أتحط في الموقف ده، قام قالي: مش قصدي".

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية استغاثة الفتاة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه عقب تقنين الإجراءات القانونية، خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث.

وعاودت الفتاة الظهور مرة أخرى عبر حسابها في مقطع فيديو أثناء خروجها من قسم الشرطة، حيث وجهت الشكر للأجهزة الأمنية على سرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

