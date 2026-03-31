تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط قائدة سيارة ملاكي لقيامها بالسير عكس الاتجاه وتعطيل الحركة المرورية بأحد شوارع القاهرة، مما عرض حياتها والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما أمكن تحديد وضبط قائدتها، وتبين أنها موظفة ومقيمة بدائرة قسم مدينة نصر بالقاهرة.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررة ذلك برغبتها في اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.