"هالة" تطلب خلع زوجها: "ظهر لي في القيد العائلي الزوجة الثانية"

أقامت "هالة .س"، 31 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء زواجها بعد 8 سنوات، مبررة طلبها بقولها: "عند استخراج قيد عائلي، اكتشفت أنه متزوج عليّ".

وأكدت الزوجة أن معرفتها بالزوجة الثانية كانت صدمة كبرى بالنسبة لها، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في شعورها بالخيانة وفقدان الثقة تجاه زوجها، وأضافت أنها حاولت في البداية التعامل مع الموقف بهدوء، إلا أن تصرف "زكي. م"، 39 عامًا، عقب مواجهته جعلها تشعر بعدم القدرة على الاستمرار في العلاقة.

تفاصيل دعوى سيدة لخلع زوجها بسبب الزوجة الثانية

وقالت هالة إنها حاولت التواصل مع زوجها لمعرفة أسباب ما حدث، إلا أنه أصر على موقفه ورفض مناقشة الأمر، ما جعلها تشعر بالخذلان والصدمة، خاصة أنها لم تكن على علم بأي علاقة أخرى قبل هذا الاكتشاف، موضحة أن الواقعة أخلّت باستقرار حياتها اليومية وأثارت القلق داخل أسرتها.

وأوضحت الزوجة أنها شعرت بحرج نفسي أمام الأهل والأصدقاء بعد انتشار الخبر، مشيرة إلى أن المحيطين بها حاولوا التخفيف عنها، لكن الألم النفسي كان أكبر من مجرد نصائح أو محاولات صلح، معتبرة أن استمرار الحياة الزوجية أصبح مستحيلاً بعد هذه المفاجأة.

وتابعت "هالة" أن زوجها لم يترك لها خيارًا سوى اللجوء إلى القضاء، بعدما رفض الطلاق وديًا، مؤكدة أنها تقدمت بطلب الخلع رسميًا أمام محكمة الأسرة، آملة في سرعة الفصل في القضية لاستعادة حياتها الشخصية وحقها في العيش بعيدًا عن الخلافات.

وأشارت إلى أن ما حدث لم يكن مجرد خلاف عادي، بل شعور عميق بالخيانة والألم النفسي نتيجة اكتشاف وجود زوجة ثانية في القيد العائلي، ما دفعها للتفكير جديًا في إعادة ترتيب حياتها بعيدًا عنه، حفاظًا على استقرارها النفسي والاجتماعي.

وحملت الدعوى رقم 237 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

