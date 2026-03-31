الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة "سيدات" في البحيرة

كتب : علاء عمران

04:23 م 31/03/2026 تعديل في 04:32 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر حدوث مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص تبادلوا خلالها السب والضرب، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق.

مشاجرة عائلية بالبحيرة تتحول للضرب والسب

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بتاريخ 27 الجاري، تبلغ مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة بوقوع مشاجرة بين طرف أول: إحدى السيدات "مصابة بكدمة" ونجلها وحفيدها، وطرف ثان: سيدتان "مصابتان بكدمات وسحجات"، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، إثر خلافات عائلية متعلقة بالمصاهرة، حيث تبادل الطرفان التعدي بالضرب محدثين الإصابات المشار إليها.

ضبط أطراف مشاجرة بالبحيرة بسبب خلافات عائلية

تمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

