حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)

كتب : أحمد عادل

07:40 م 31/03/2026 تعديل في 08:51 م
    انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على الطريق الأوسطي (2)
    انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على الطريق الأوسطي (3)
    انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على الطريق الأوسطي (4)
    انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على الطريق الأوسطي (5)
    انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على الطريق الأوسطي (6)
    انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على الطريق الأوسطي (8)
    انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على الطريق الأوسطي (7)

شهد طريق الأوسطي بمنطقة حلوان حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" قبل نفق 15 مايو.

تفاصيل انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على الطريق الأوسطي قبل نفق مدينة 15 مايو، في الاتجاه القادم من التجمع لحلوان.

وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، وأمكن نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثماني المتوفيين إلى المشرحة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب انفجار إطار السيارة، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص.

كما تسبب الحادث في تهشم السيارة بالكامل وتعطيل حركة المرور، قبل أن يتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

انقلاب ميكروباص الطريق الأوسطي حادث مروري

