ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين وسيدتين بالدقهلية يديرون صفحات على السوشيال لتحريض المتابعين على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل أموال.

ضبط شبكة فساد على السوشيال بالدقهلية

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام شخصين وسيدتين، منهم اثنان لهما معلومات جنائية، بإدارة عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان والتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بنطاق محافظة الدقهلية، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.