أحمد عز وزينة أمام القضاء اليوم (تفاصيل)

كتب - صابر المحلاوي:

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة الأسرة بمدينة نصر، جلسة نظر الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، للمطالبة بزيادة نفقة أولادها.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قضت في وقتٍ سابق بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة توأم الفنانة زينة إلى 80 ألف جنيه شهريًا، بعد أن تبين تقاضيه أجرًا كبيرًا عن مشاركته في فيلم ولاد رزق.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، أي ما يعادل نحو مليون جنيه مصري، كمصروفات دراسية لعامي 2022 و2023 لنجليه من الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين.

وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى للمطالبة بالمصروفات الدراسية الخاصة بطفليها من الفنان أحمد عز، وقدّم المحامي معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة، مذكرة تتضمن تفاصيل الأجور التي حصل عليها الفنان أحمد عز في فيلم الممر ومسلسل أبو عمر المصري، فضلًا عن الحملات الإعلانية التي شارك فيها.