سيدة تسكب "مياه نار" على جارتها بالزقازيق.. والداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام إحدى السيدات بسكب مادة كاوية على وجه أخرى بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة القنايات، تتهم فيه ربة منزل أخرى – مقيمة بدائرة المركز – بالتعدي عليها بسكب مادة كيميائية (منظفات) على وجهها إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة بين نجليهما، بعدما تعدى كلٌ منهما على الآخر بالضرب.

وأوضحت الداخلية أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.