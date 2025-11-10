إعلان

فيديو مثير| ضبط عاطل يطلق أعيرة نارية ويزاول أعمال بلطجة بشبرا الخيمة

كتب : علاء عمران

12:46 م 10/11/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية وممارسة أعمال البلطجة بمنطقة شبرا الخيمة خلال مشاجرة بالقليوبية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته فرد محلي.
وبمواجهته، اعترف أن المشاجرة وقعت بتاريخ 6 الجاري بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات حول الجيرة، وقام على إثرها بإطلاق عيار ناري من السلاح الذي بحوزته دون حدوث إصابات.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

