عقارات وسيارات وأراضي.. ضبط تاجر مخدرات متهم بغسل 200 مليون جنيه



كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الاجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 200 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

