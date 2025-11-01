كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وزوجته أثناء تعديهما بالضرب على سائق مركبة "توك توك" بمحافظة الدقهلية، في مشهد أثار استياء المتابعين على مواقع التواصل.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 أكتوبر 2025، تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغًا من أحد السائقين، مقيم بدائرة المركز، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء بالسب والضرب من قبل سائق آخر وزوجته، يقيمان بذات الدائرة، على خلفية مشادة نشبت بينهم بسبب خلاف على قيمة الأجرة بينه وبين نجل المتهميْن.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الزوجين المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في البلاغ، مؤكدين أن المشاجرة حدثت نتيجة خلاف بسيط حول الأجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

