7 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

أُصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين أعلى محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى سلم ناهيا.



على الفور، انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي في اتجاه ميدان لبنان، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.



جرى نقل المصابين إلى مستشفيي الشيخ زايد المركزي والشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.