مأمورية خاصة تُرحل "عصام صاصا" إلى النيابة في خناقة ملهى المعادي

رحلت مأمورية خاصة من قسم دار السلام بالقاهرة، مؤدي المهرجانات الشعبي" عصام صاصا"، إلى النيابة العامة لسماع أقواله في واقعة خناقة بودي جاردات ملهى ليلي بالمعادي.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مؤدي المهرجانات الشعبي "عصام صاصا" ومدير أعماله، يفيد بتعرضهما للضرب من قبل جاردات "حراسة" في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي؛ وتهشيم سيارة فارهة بعد تعرضهما لمطاردة مثيرة على كورنيش النيل.

وقال "حسام يوسف" دفاع مؤدي المهرجانات، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن موكله "عصام" كان المفترض أن يقدم فقرة غناء في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي، وقبل بدء الفقرة وقعت مشادة كلامية بين أحد فرقته والجاردات داخل الملهى تحولت إلى مشاجرة بين الطرفين؛ إلا أن تدخل العاملين فض الشجار دون وقوع أي إصابات بين الطرفين.

وذكر "حسام"، أن "صاصا" تفاجيء حال مغادرته الملهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بوجود جاردات أمام الملهى، على أثرها تجددت الاشتباك مرة أخرى، بين الطرفين انتهت بالتعدي على مؤدي المهرجانات وفرقته وتهشيم سيارته على كورنيش النيل بالمعادي بعد مطاردة مثيرة تعرض لها "صاصا" من الطرف الآخر.

وتابع دفاع صاصا، أم موكله وفرقته ومدير أعمال تركوا سيارة "صاصا" على كورنيش النيل بعد تهشمها من قبل الطرف الثاني، واستقلوا سيارة على الطريق، تحسبًا لعدم تطور الخلاف بين الطرفين ووقع إصابات.

وتحفظت القوات على سيارة "صاصا" لحين معاينتها من قبل الجهات المختصة لتحديد مدى التلفيات التي أحدثها الجاردات، بعد القبض على طرفي المشاجرة.

حرر محضرًا بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

