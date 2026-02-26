في تطور جديد بواقعة فتاة أتوبيس المقطم التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض حول ما فعلته الفتاة، حددت المحكمة جلسة 10 مارس المقبل، لمثول المتهم الذي جرى إخلاء سبيله ـ أمام محكمة الجنح المختصة.

نيابة جنوب القاهرة الكلية، أحالت الشاب المتهم بالتحرش بالفتاة "مريم" داخل أتوبيس نقل عام، بعد أن أخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه على ذمة التحقيقات المُجراه في الدعوى.

تحريات المباحث مفاجأة

النيابة العامة تسلمت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، والتي أكدت عدم ثبوت صحة واقعة تحرش الفتاة من قبل الشاب داخل أتوبيس النقل العام، موضحة أن الواقعة بمجملها تمثلت في معاكسة لفظية، دون أن يكون هدفها منفعة جنسية.

شهادة الفتاة تضع الشاب في مرمى الاتهام

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتاة، والتي اتهمت الشاب بالتحرش بها في وسيلة نقل عام حال ذهابها لتقديم على للعمل في المقطم، حيث قدمت الفتاة دليل ـ مقطع فيديو ـ يثبت صحة ادعائها، موضحة أن الشاب تجاور في حقها أمام ركاب الأتوبيس.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت فيه فتاة واقعة تحرش بها شخص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ونجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالاشتراك مع مباحث القاهرة، في تحديد خط سير الأتوبيس وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحطات التوقف، ما أسفر عن التوصل إلى هوية المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه.