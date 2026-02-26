إعلان

نهاية "عصابة الموتوسيكل".. كواليس ضبط المعتدين على عامل بالبساتين

كتب : مصراوي

09:14 م 26/02/2026

المتهمون بضرب عامل وسرقته بالبساتين

كشف تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات فيديو متداول تضمن تضرر عامل من 3 آخرين اتهمهم بالاعتداء عليه وسرقته بالإكراه.

حيلة اللصوص

الضحية شرح تفاصيل الواقعة، وأن 3 أشخاص مستقلين دراجة نارية افتعلوا مشاجرة معه واعتدوا عليه بالضرب بدون إصابات وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة البساتين.

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه وتولت النيابة العامة التحقيق.

