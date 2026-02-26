نهاية "عصابة الموتوسيكل".. كواليس ضبط المعتدين على عامل بالبساتين
كتب : مصراوي
المتهمون بضرب عامل وسرقته بالبساتين
كشف تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات فيديو متداول تضمن تضرر عامل من 3 آخرين اتهمهم بالاعتداء عليه وسرقته بالإكراه.
حيلة اللصوص
الضحية شرح تفاصيل الواقعة، وأن 3 أشخاص مستقلين دراجة نارية افتعلوا مشاجرة معه واعتدوا عليه بالضرب بدون إصابات وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة البساتين.
أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه وتولت النيابة العامة التحقيق.