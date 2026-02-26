إعلان

قضبان الموت.. مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالقليوبية

كتب : محمد شعبان

09:03 م 26/02/2026

قطار - جثة

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد "الشعار" بنطاق محافظة القليوبية، مساء الخميس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم السكة الحديد، باصطدام قطار بشخص بمحطة الشعار. وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الضحية حاول عبور القضبان لحظة مرور القطار، ولم يفلح في تفاديه.

نقلت الشرطة الجثة إلى مشرحة المستشفى القريب تحت تصرف النيابة العامة، وبدأت الجهات المختصة التحريات للتعرف على هوية المتوفى وإخطار ذويه.

حادث قطار السكة الحديد القليوبية

