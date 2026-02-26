لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد "الشعار" بنطاق محافظة القليوبية، مساء الخميس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم السكة الحديد، باصطدام قطار بشخص بمحطة الشعار. وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الضحية حاول عبور القضبان لحظة مرور القطار، ولم يفلح في تفاديه.

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

نقلت الشرطة الجثة إلى مشرحة المستشفى القريب تحت تصرف النيابة العامة، وبدأت الجهات المختصة التحريات للتعرف على هوية المتوفى وإخطار ذويه.