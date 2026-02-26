في كشف أمني سريع وحاسم، أزاحت وزارة الداخلية الستار عن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً، زعم فيه ناشره تعرض أحد أقاربه للاعتداء بالضرب من قبل قوة أمنية تابعة لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة أثناء ضبطه، ليتبين أن الواقعة ما هي إلا "تمثيلية" محبكة لإعانة مسجل خطر على الهرب.

سقوط "مفبرك"

القصة بدأت في 19 فبراير الجاري، حين توجهت قوة أمنية لضبط عنصر جنائي شديد الخطورة، مطلوب على ذمة قضايا اتجار بالمخدرات وسلاح. وبمجرد وصول القوات، لجأ المتهم لحيلة ماكرة بـ ادعاء الوفاة والسقوط أرضاً، بينما تولى ذووه تصوير المشهد والصراخ لإيهام المارة بالاعتداء عليه، مستغلين المقطع لإثارة الرأي العام وتمكينه من الفرار.

سقوط "الممثل" وشركائه

التحريات الدقيقة أثبتت كذب الرواية المتداولة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان اختباء المتهم الهارب وضبطه، وعُثر بحوزته على "فرد خرطوش" وكمية من مخدر "البودر". كما ألقي القبض على شركائه في "المسرحية" وهم (والده، عمه، وخالا المتهم)، والذين اعترفوا باختلاق الواقعة لعرقلة عمل الأمن.