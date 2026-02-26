إعلان

تمثيلية "الشهيد الحي".. حقيقة فيديو اعتداء شرطة دار السلام على مسجل خطر

كتب : مصراوي

09:06 م 26/02/2026

المتهم وشركاؤه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في كشف أمني سريع وحاسم، أزاحت وزارة الداخلية الستار عن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً، زعم فيه ناشره تعرض أحد أقاربه للاعتداء بالضرب من قبل قوة أمنية تابعة لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة أثناء ضبطه، ليتبين أن الواقعة ما هي إلا "تمثيلية" محبكة لإعانة مسجل خطر على الهرب.

سقوط "مفبرك"

القصة بدأت في 19 فبراير الجاري، حين توجهت قوة أمنية لضبط عنصر جنائي شديد الخطورة، مطلوب على ذمة قضايا اتجار بالمخدرات وسلاح. وبمجرد وصول القوات، لجأ المتهم لحيلة ماكرة بـ ادعاء الوفاة والسقوط أرضاً، بينما تولى ذووه تصوير المشهد والصراخ لإيهام المارة بالاعتداء عليه، مستغلين المقطع لإثارة الرأي العام وتمكينه من الفرار.

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

سقوط "الممثل" وشركائه

التحريات الدقيقة أثبتت كذب الرواية المتداولة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان اختباء المتهم الهارب وضبطه، وعُثر بحوزته على "فرد خرطوش" وكمية من مخدر "البودر". كما ألقي القبض على شركائه في "المسرحية" وهم (والده، عمه، وخالا المتهم)، والذين اعترفوا باختلاق الواقعة لعرقلة عمل الأمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية دار السلام مخدرات تهريب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
شئون عربية و دولية

تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
أخبار المحافظات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
مفاجآت فلكية قبل نهاية الشهر الكريم لهذه الأبراج
رمضان ستايل

مفاجآت فلكية قبل نهاية الشهر الكريم لهذه الأبراج
"عندي سبقتين واتحبست 3 شهور".. حمو بيكا يكشف معاناته داخل السجن في رامز
دراما و تليفزيون

"عندي سبقتين واتحبست 3 شهور".. حمو بيكا يكشف معاناته داخل السجن في رامز
تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
أخبار وتقارير

تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة