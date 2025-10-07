مشاجرة طاحنة في أوسيم بسبب معاكسه فتاة.. إصابة شخصين بطعنات

كتب- صابر المحلاوي:

تسببت معاكسه فتاة في نشوب مشاجرة عنيفة بين 4 عاطلين بمدينة أوسيم شمال الجيزة، أسفرت عن إصابة شخصين بطعنات، وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بإصابة عاطلين في المشاجرة، وعلى الفور أمر العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال بانتقال قوات الأمن إلى مكان الواقعة.

وأظهرت التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرفين: الطرف الأول: عاطل 40 سنة مصاب بطعنة نافذة بالبطن، وآخر 35 سنة مصاب بطعنة نافذة بالظهر بواسطة سلاح أبيض، والطرف الثاني: عاطلان 30 و40 سنة، بسبب معاكسته الطرف الأول لشقيقة الطرف الثاني.

وأشارت التحريات إلى أن أفراد الطرف الثاني هم من سدد الطعنات، وتم ضبط المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.