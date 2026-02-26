إعلان

صرخة صامتة في بولاق الدكرور.. مهتز نفسيًا يشعل النار في جسده

كتب : محمد شعبان

08:55 م 26/02/2026

شخص يحترق - ارشيفية

شهدت مدينة عامر ببولاق الدكرور مشهدا مأساويا، حيث أقدم شخص يعاني من اضطرابات ذهنية على إضرام النيران في جسده وسط شارع سيد بكر في واقعة هزت قلوب المارة وسكان المنطقة الذين حاولوا التدخل لإنقاذه قبل فوات الأوان.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة حينما فوجئ المتواجدون بالشارع بشخص يسكب مادة قابلة للاشتعال على ملابسه ويشعل النار في نفسه، وسط حالة من الصدمة والذهول.

وعلى الفور، هرع الأهالي لإطفاء النيران باستخدام البطاطين وطفايات الحريق اليدوية، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف التي انتقلت لموقع الحادث لنقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة.

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

أشارت التحريات الأولية وشهادات الجيران إلى أن الشاب "مهتز ذهنيًا" ويعاني من حالة نفسية غير مستقرة منذ فترة، وهو ما دفع أجهزة الأمن للتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة، وسماع أقوال أسرته للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

