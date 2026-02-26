نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي أثار تفاعلاً كبيراً بعدما أظهر مشهداً يحبس الأنفاس لشخص يتسلق واجهة أحد الأبراج السكنية المرتفعة بمحافظة القاهرة، في محاولة خطيرة ومتهورة للتسلل إلى إحدى الشقق لسرقتها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول المقطع، وبالفحص وتكثيف التحريات تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 24 من الشهر الجاري، حيث تلقت غرفة عمليات قسم شرطة البساتين بلاغاً عاجلاً من الأهالي (الذين أظهروا يقظة كبيرة)، يفيد بمشاهدتهم لشخص يتسلق واجهة أحد العقارات بدائرة القسم، وشروعه في اقتحام شقة سكنية.

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية من مباحث قسم البساتين إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من محاصرة المكان وضبط المتهم متلبساً قبل إتمام جريمته أو تمكنه من الهرب.

وبالكشف عن هويته تبين أنه (عاطل ومقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته بمقطع الفيديو وتفاصيل البلاغ، أقر بصحة الواقعة واعترف بتسلق العقار والمخاطرة بحياته بهدف السرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

