إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "سوبر مان المعادي" المثير للجدل

كتب : رمضان يونس

01:09 ص 26/02/2026 تعديل في 01:42 ص
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (9)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (7)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (8)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (4)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (5)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (6)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (21)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (18)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (17)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (20)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (3)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (16)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (13)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (15)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (14)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (10)
  • عرض 18 صورة
    لص المعادي (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي أثار تفاعلاً كبيراً بعدما أظهر مشهداً يحبس الأنفاس لشخص يتسلق واجهة أحد الأبراج السكنية المرتفعة بمحافظة القاهرة، في محاولة خطيرة ومتهورة للتسلل إلى إحدى الشقق لسرقتها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول المقطع، وبالفحص وتكثيف التحريات تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 24 من الشهر الجاري، حيث تلقت غرفة عمليات قسم شرطة البساتين بلاغاً عاجلاً من الأهالي (الذين أظهروا يقظة كبيرة)، يفيد بمشاهدتهم لشخص يتسلق واجهة أحد العقارات بدائرة القسم، وشروعه في اقتحام شقة سكنية.

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية من مباحث قسم البساتين إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من محاصرة المكان وضبط المتهم متلبساً قبل إتمام جريمته أو تمكنه من الهرب.

وبالكشف عن هويته تبين أنه (عاطل ومقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته بمقطع الفيديو وتفاصيل البلاغ، أقر بصحة الواقعة واعترف بتسلق العقار والمخاطرة بحياته بهدف السرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية أمن القاهرة لص الأبراج مغامرة التسلق المرعب اعترافات مثيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
أخبار وتقارير

"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي
شئون عربية و دولية

مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي
الداخلية تكشف ملابسات فيديو "سوبر مان المعادي" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "سوبر مان المعادي" المثير للجدل
بحضور أبرز رجال الأعمال والرواد.. تركي آل الشيخ ينشر صور حفل سحوره في مصر
دراما و تليفزيون

بحضور أبرز رجال الأعمال والرواد.. تركي آل الشيخ ينشر صور حفل سحوره في مصر
أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
أخبار وتقارير

أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"