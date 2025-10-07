الحبس سنة لـ"عامل أكتوبر" أجبر فنانًا على دفع إتاوة

كتب – رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينة، بمعاقبة متهم في واقعة التعدي وابتزاز الفنان محمد الشقنقيري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وبرأت المحكمة باقي المتهمين في الدعوى مما نسب إليهم من اتهامات.

وأحالت نيابة شمال الجيزة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات المختصة بتهم تشمل حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والتعدي على الفنان الشقنقيري، واستخدام القوة والتهديد لإجباره على دفع مبلغ مالي، وذلك في يومي 3 و24 مارس 2025 داخل دائرة قسم أول أكتوبر بالجيزة.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين خططوا وهددوا الفنان بقصد فرض سطوتهم عليه من خلال استعراض القوة باستخدام سلاح أبيض لإجباره على دفع الإتاوة.