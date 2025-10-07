إعلان

الحبس سنة لـ"عامل أكتوبر" أجبر فنانًا على دفع إتاوة

كتب : رمضان يونس

04:43 م 07/10/2025

حبس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب – رمضان يونس:
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينة، بمعاقبة متهم في واقعة التعدي وابتزاز الفنان محمد الشقنقيري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
وبرأت المحكمة باقي المتهمين في الدعوى مما نسب إليهم من اتهامات.
وأحالت نيابة شمال الجيزة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات المختصة بتهم تشمل حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والتعدي على الفنان الشقنقيري، واستخدام القوة والتهديد لإجباره على دفع مبلغ مالي، وذلك في يومي 3 و24 مارس 2025 داخل دائرة قسم أول أكتوبر بالجيزة.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين خططوا وهددوا الفنان بقصد فرض سطوتهم عليه من خلال استعراض القوة باستخدام سلاح أبيض لإجباره على دفع الإتاوة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات الجيزة الحبس سنة عامل أكتوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس