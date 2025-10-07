بالأسماء.. قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1613 لسنة 2025 بشأن رد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين، استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير مباشرة اختصاصات وزير الداخلية.

ونشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية، وجاء فيه رد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم على النحو التالي:" محمد علي محمد – القليوبية، حسن طلعت عبد الحافظ – القاهرة، محمد سليمان سليمان – القاهرة، عادل بدوي محمود – القاهرة، علي سراج الدين علي – الدقهلية، أيمن عبد الخالق – الدقهلية، إبراهيم عيد صابر – الدقهلية، أشرف يحيى عثمان – الجيزة، عبد الرحمن أحمد فضل – الجيزة، حسين محمد محمد – الشرقية، محمد عبد المنعم توفيق – الإسكندرية، مجدي محمد عبد الحميد – سوهاج، تسنيم محمود محمد – النمسا، هند عبد الحميد محمد – الدقهلية، أميرة عبد الحكيم الشافعي – الشرقية، منى عبد المجيد عباس – الإسكندرية، أميرة سعد فرج – الإسكندرية، سارة أحمد فضل – الجيزة، رضوى عادل عبد الله – الجيزة، ياسمين فاروق – القاهرة، رنا هشام عبد المنعم – القاهرة".

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل