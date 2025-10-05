فيديو صادم في الهرم.. حارس يعتدي على كلب والشرطة تعاقبه

ضجة جديدة اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو صادم، يظهر فيه شخص وهو يتعدى على كلب ضال في الشارع بالهرم.

المشهد أثار موجة واسعة من الغضب، بين من اعتبره فعلاً قاسيًا لا يُبرر، ومن رأى أن الرجل ربما كان يحاول حماية الناس من خطرٍ محتمل. وبين الجدل والتكهنات، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات المقطع، وتبين أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة.

لكن التحريات الدقيقة قادت إلى تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، تبين أنه حارس عقار مقيم بدائرة قسم الهرم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة مبررًا ما حدث بأن الكلب هاجم أحد المارة في الطريق، فحاول التدخل لمنع تكرار الهجوم.