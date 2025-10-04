10 و11 نوفمبر.. اقتراع المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب

كتب- رمضان يونس

تصوير- إسلام فاروق

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المواعيد الرسمية للانتخابات المقبلة، حيث يبدأ تلقي طلبات الترشح من الأربعاء 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين الأولية يوم 16 أكتوبر.

كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، تحديد موعد اقتراع المصريين بالمرحلة الأولى للتصويت بالداخل في انتخابات مجلس النواب يومي 10 و11 نوفمبر، بينما ستكون المرحلة الأولى لتصويت المصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر.

وأكد بدوي خلال مؤتمر صحفي، أن انتخابات مجلس النواب تمثل مسؤولية وطنية والمقعد البرلماني أمانة، ويجب على الناخب المصري اختيار من يراه الأقدر على التمثيل والالتزام بالقوانين والدستور.

وأوضح أن الهيئة ستبدأ تلقي طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ما عدا اليوم الأخير الذي يغلق فيه التقديم الساعة 2 ظهرًا.

وشدد رئيس الهيئة على أن الانتخابات تجسد قوة وتماسك الشعب المصري، مؤكدًا أن الناخب أصبح أكثر وعيًا، ولا يمنح صوته إلا لمن يراه جديرًا بالثقة، مشددًا على ضرورة التزام أعضاء مجلس النواب بالدستور والقانون ومدونة السلوك الانتخابي التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقد اجتماعًا هامًا صباح اليوم السبت لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بالانتخابات.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، محلية ودولية، لحضور المؤتمر ومتابعة الإعلان الرسمي للجدول الزمني والإجرائي للانتخابات.