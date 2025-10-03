ضبط مصنعين بدون ترخيص لتصنيع أسمدة مغشوشة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنعين بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، تخصصا في إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي، تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت المعلومات والتحريات التي أجراها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وبمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بإدارة المصنعين المخالفين.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف الموقعين وضبط المديرين المسؤولين عنهما، وبحوزتهما 187 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم في تصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة، و44 طنًا من المنتج النهائي غير الصالح للاستخدام الزراعي، وخطي إنتاج كاملين بمشتملاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.