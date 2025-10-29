تفاصيل انفجار "أنبوبة" داخل مخبز بأسوان.. والمعاينة تكشف السبب

"خانها ودبحها على السرير".. تفاصيل مقتل عروس جسر السويس بعد 90 يوما من

كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة الإدارية بأسوان، برئاسة المستشار محمود جبريل، اليوم الأربعاء، التحقيق في اندلاع حريق بمخبز أسفل أحد العقارات بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، وأجرت معاينة ميدانية لموقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.

وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد سلامة، وعضوية كلٍّ من عمرو فوزي، رئيس النيابة، وأحمد الحديدي، رئيس النيابة، وهدير الشافعي، وكيلة النيابة، وبمرافقة عدد من المختصين بالجهات المعنية في محافظة أسوان، أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة لفحص الواقعة.

وأظهرت نتائج المعاينة الأولية أن المخبز محل الحريق يقع بالطابق الأرضي لعقار سكني مكون من أربعة طوابق، ويُدار دون ترخيص وبدأ نشاطه منذ فترة وجيزة، كما تبين أن السبب الرئيس للحريق هو انفجار أسطوانة غاز داخل المخبز، ما أدى إلى امتداد النيران إلى واجهة العقار وحدوث خسائر مادية في الممتلكات، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

واستمعت النيابة خلال المعاينة إلى عدد من شهود العيان والمواطنين المقيمين بالمنطقة، للوقوف على تسلسل الأحداث منذ لحظة اندلاع الحريق حتى إخماده.

كما كلفت النيابة اللجنة الفنية المشكلة بسرعة الانتهاء من أعمال الفحص، وإعداد تقرير شامل يتضمن أسباب الحريق ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المخبز، مع تحديد أوجه القصور أو المخالفات إن وُجدت، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة تتابع التحقيق في الواقعة باهتمام بالغ، في إطار دورها الرقابي الهادف إلى التصدي لأي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر، مشيرًا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لحين ورود التقرير الفني واستكمال الاستماع إلى باقي الأطراف المعنية.