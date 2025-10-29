إعلان

فيديو صادم| مزارع يتحرش بفتاة في موقف سيارات بالشرقية.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

04:07 م 29/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتحرش بفتاة داخل أحد مواقف السيارات بمحافظة الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة المختصة من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.
وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أجهزة وزارة الداخلية يتحرش بفتاة مزارع موقف سيارات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء