كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتحرش بفتاة داخل أحد مواقف السيارات بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة المختصة من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.