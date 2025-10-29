إعلان

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 35 مليون جنيه خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

10:48 ص 29/10/2025

أرشيفية لنقد أجنبي

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي يتم من خلالها إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بمبالغ تصل إلى 35 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين.

