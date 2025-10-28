إعلان

الداخلية تكشف حقيقة مطاردة بالطريق الدائري والادعاء بمحاولة سرقة بالإكراه

كتب : علاء عمران

04:54 م 28/10/2025

المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان على دراجة نارية يطاردان قائد سيارة ملاكي أثناء سيره بالطريق الدائري بمحافظة الجيزة، مع ادعاء محاولة سرقته بالإكراه.

وبالفحص، أمكن تحديد قائد السيارة الظاهرة بالفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية. وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 24 يوليو 2025، وأثناء سيره أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الوراق، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائدي الدراجة النارية بسبب خلاف على أولوية المرور، نافياً تعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه، كما أكد عدم تحرير أي محضر بالواقعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إعادة نشر الفيديو والترويج لمزاعم غير صحيحة تفيد بتعرض قائد السيارة لمحاولة سرقة. وتبين أن أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.

وبمواجهتهما، اعترفا بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية الطريق الدائري سرقة بالإكراه

