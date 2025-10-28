قرارات جديدة من النيابة في واقعة مقتل أم وأبنائها بعقار اللبيني فيصل

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حجز العامل المساعد للمتهم الرئيسي في واقعة مقتل سيدة وابنائها الثلاثة بمنطقة الهرم، الى جانب سائق "توك توك" استخدمه المتهم في نقل الجثامين، على ان يعاد عرضهما على النيابة لاستكمال التحقيقات، كما امرت بحبس المتهم الرئيسي 4 ايام على ذمة القضية.

وخلال التحقيقات، انتقلت النيابة لمعاينة العيادة البيطرية الخاصة بالمتهم، حيث تم التحفظ على المادة الكاوية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة، ثم اقتادته الى الشقة التي شهدت تفاصيل المأساة لاعادة تمثيل الجريمة تحت حراسة امنية مشددة.

واعترف المتهم، ويدعى "احمد. م" (38 عاما)، بتفاصيل صادمة حول ارتكابه الواقعة، موضحا انه تعرف على المجني عليها "زيزي" منذ نحو 3 اشهر اثناء ترددها على محل الادوية البيطرية الذي يمتلكه، ونشات بينهما علاقة عاطفية تطورت الى علاقة غير شرعية.

واضاف المتهم انه بعد خلافات بينها وبين زوجها، لجأت اليه المجني عليها وابناؤها الثلاثة واقامت في شقته المستاجرة، لكنه اكتشف - حسب قوله - انها متعددة العلاقات، فقرر التخلص منها.

احضر سائل تنظيف بيطري يحتوي على مادة كاوية، وخلطه بعقار طبي وقدمه لها، ما تسبب في وفاتها ونقلها الى مستشفى قصر العيني، حيث تركها هناك ثلاثة ايام قبل ان يبدأ في التخلص من ابنائها.

واوضح انه سمم الطفلين الاكبر والاوسط باستخدام نفس المادة، بينما القى الطفل الثالث في ترعة المنصورية بعد ان رفض تناول السم.

واشار الى انه استعان بعامل لديه في المحل يدعى "رمضان. ص" (54 عاما)، وسائق "توك توك"، وتخلصوا من الجثتين بالقاءهما في مدخل عقار بمنطقة اللبيني.

وكانت البداية بتلقي اللواء محمد مجدي ابو شميلة، مدير امن الجيزة، اخطارا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير مباحث الجيزة، يفيد بعثور الاهالي على جثمان طفل (13 عاما) وشقيقته (11 عاما) في حالة اعياء شديد توفيت لاحقا بمنطقة فيصل بدائرة قسم الهرم.

وانتقل المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث القسم، ومعاونيه الى موقع البلاغ، وبفحص كاميرات المراقبة وجمع المعلومات تم تحديد وضبط المتهم، الذي تبين انه صاحب محل بيطري، ارتكب جريمته بدافع الانتقام من عشيقته.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

