أحمد العوضي: "أنا بحب أعمل مسلسلات تلمس قلوب الناس"

حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC.

وأكد في حديثه أنه ينتهي للحارة الشعبية، وحريص دائمًا على تقديم فن يحترم عقول الناس دون أن يتسبب في ضرر لهم، متابعًا: "أنا بيكون كل همي أعمل مسلسل للناس اللي في البيوت تلمسهم، انا دايما وسط الناس ومن منطقة شعبية عمري ما أنكرت دا بحب أقدم للناس اللي أنا منهم مسلسل يتفرجوا عليه بيحبوا ويتفعالوا معاه فيحسو إنه واحد منهم وأنا قريب جدًا من الناس".

وأضاف: "بيكون كل همي في المسلسل أقدم قصة تلمس الناس، حتى وإن تشابهت في المشاهد على المستوى الشعبي لكن القصص مختلفة، من غير ما قدم للناس حاجة تجرح مشاعرهم أو أصدر لهم حاجة مينفعش يقلدوني فيها حتى لو حاجة وحشة لازم في النهاية أخليهم يعرفوا اخرتها بيكون ايه".

العوضي يثير الجدل بتصري الأعلى أجرًا

يذكر أن الفنان أحمد العوضي أثار الجدل الأيام الماضية وتلقى انتقادات حادة، بعد نشر فيديو لايف مع متابعيه على حسابه بموقع "فيسبوك"، تحدث فيها عن الأعلى أجرًا في مصر.

وقال العوضي: "الحمد لله بحسب جوجل مسلسل فهد البطل الأعلى بحثا في مصر سنة ٢٠٢٥، زي ما كان حق عرب الأعلى بحثا في ٢٠٢٤، وكان رقم واحد في مصر، وكل اللي أنا فيه بفضل ربنا وبفضلكم، وأنا دلوقتي النجم الأعلى أجرا في مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعا".

يواصل أحمد العوضي تصويره مسلسله الجديد "علي كلاي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضا..

محمد سلام: "أنا ممثل على قدي وليا حلم زي أي مواطن عربي"

إيمي سمير غانم: كنت أقفل على بابا وماما بالمفتاح وقت كورونا وبتعامل مع ولادي بعفوية