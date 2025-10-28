إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 3 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

كتب : علاء عمران

12:29 م 28/10/2025

حملات تموينية

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط المخالفات التموينية.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط حوالي 3 طن دقيق أبيض بلدي مدعم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

قطاع الأمن العام شرطة التموين ضبط 3 طن دقيق

فيديو قد يعجبك:



