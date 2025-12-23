5 صور.. شاهد تركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير

انطلق منذ قليل، بالمتحف المصرى الكبير، بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية من موقع ترميمها داخل المتحف إلى موقع عرضها بمتحف مراكب خوفو.

وذلك تمهيدًا لانطلاق أعمال إعادة تركيب المركب أمام الجمهور، فى حدث أثرى وإعلامى بارز يتيح للزائرين متابعة واحدة من أدق العمليات الأثرية المرتبطة بأحد أهم الاكتشافات فى تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

ومن جانبه أكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، أن مشروع نقل وتركيب ألواح مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير، أحد أهم مشروعات الترميم في القرن الـ 21 .

وأشار فتحي إلى أن مشروع نقل وتركيب ألواح مركب الملك خوفو، حدث عظيم، خاصة أنه يضم قرابة ١٦٥٠ قطعة خشبية تم نقلها وجاري تركيبها، متوقعا انتهاء تركيبها في ٤ سنوات.

ولفت فتحي إلي أنه تمت معالجة القطع الخشبية وترميمها بشكل دقيق، خاصة أن بعض القطع كانت في حالة سيئة.

وأكد الوزير أن المتحف المصري الكبير بات يمثل أيقونة عالمية ليس فقط لعرض الآثار، بل لكونه مركزا بحثيا وترميميا عالميا، مشيرا إلى أن عرض مركبَي الملك خوفو معا سيمثل إضافة نوعية مذهلة للتجربة السياحية في مصر.

وتتضمن المرحلة الحالية أعمال إعادة تركيب المركب باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنيات المتخصصة، مع إتاحة الفرصة لزائري المتحف لمتابعة مراحل العمل بشكل مباشر، بما يعزز من التجربة المتحفية ويبرز الجهود المبذولة في مجال الترميم والحفاظ على الآثار.

يُذكر أن مركب خوفو الثانية تم اكتشافها بجوار هرم الملك خوفو بالجيزة، وتعد واحدة من أهم الاكتشافات الأثرية المرتبطة بعقيدة المصري القديم في العالم الآخر، حيث كانت المراكب الجنائزية ترمز لرحلة الملك مع الشمس في السماء.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد

أعراض الإنفلونزا الخطرة لدى الأطفال.. متى تقلق؟

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا