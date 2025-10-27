إعلان

دعارة أون لاين.. سقوط 3 متهمين أعلنوا عن المتعة الحرام عبر تطبيق إلكتروني

كتب : علاء عمران

02:44 م 27/10/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين وسيدة؛ لاتهامهم بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، مقابل مبالغ مالية.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المتهمين الثلاثة – لأحدهم معلومات جنائية – بالإعلان عن تقديم خدمات غير مشروعة لراغبي المتعة "دون تمييز"، مقابل مبالغ مالية، وذلك من خلال حسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم بنطاق محافظة الدقهلية، وعُثر بحوزتهم على هاتفي محمول، تبين بفحصهما احتواؤهما على محادثات وصور تثبت تورطهم في النشاط الإجرامي.
وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بتفاصيل وقائع الدعارة الإلكترونية بغرض تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية دعارة أون لاين المتعة الحرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)