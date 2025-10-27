كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين وسيدة؛ لاتهامهم بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، مقابل مبالغ مالية.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المتهمين الثلاثة – لأحدهم معلومات جنائية – بالإعلان عن تقديم خدمات غير مشروعة لراغبي المتعة "دون تمييز"، مقابل مبالغ مالية، وذلك من خلال حسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم بنطاق محافظة الدقهلية، وعُثر بحوزتهم على هاتفي محمول، تبين بفحصهما احتواؤهما على محادثات وصور تثبت تورطهم في النشاط الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بتفاصيل وقائع الدعارة الإلكترونية بغرض تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.