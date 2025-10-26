نص كيلو "حشيش" يقود طالبة للتخشيبة 10 سنوات

قضت الدائرة "9" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، بمعاقبة طالبة، وسائق بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهما مبلغ مالي 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات القضيةرقم 6041 لسنة 2025 جنايات العياط، والمقيدة برقم 2975 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن " إسماعيل .ر" سائق و "فاطمة .م" طالبة جامعية وصاحبه أتيلية بالمتانية، حازا وأحرزا جوهر الحشيش المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على السائق، و بتفتيشه عثر على قطعتين للحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة خاصته عثر على قطع لذات المخدر، وبإجراء تحرياته السرية توصلت إلى أن الثانية "فاطمة.م" (طالبة)، هي مصدر تحصله على تلك القطع ، فانتقل حيث أيقن تواجدها وتمكن من ضبطها وبحوزتها هاتف محمول، وعزا قصدهما من حيازة " الحشيش"، للاتجار في نشاطهما الآثم.

أقر المتهمان بتحقيقات النيابة العامة، استدلالاً اتجارهما في جوهر الحشيش المخدر متخذين دائرة القسم وكرًا لنشاطهما الآثم، حيث أن المتهم الأول السائق يتحصل من الثانية الطالبة على المواد المخدرة ويقوم بترويجها على عملائه نظير الحصول على مبالغ مالية.

وثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات عبارة عن 8 قطع لمادة سمراء اللون يعلو كلا منهم لاصق شفاف وزنوا قائماً 390.65 جرامًا ثبت أنه لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

و بفحص الحرز الثاني، تبين أنه قطعتان لمادة سمراء اللون يعلو كلا منهما لاصق شفاف وزنا قائما 108.37 جراما ثبت أنهما لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت حًكما بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما من اتهامات.