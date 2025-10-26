إعلان

ثلاثة تروسيكلات يثيرون الرعب على الطريق.. وتدخل عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

04:44 م 26/10/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام ثلاثة أشخاص بقيادة مركبات "تروسيكل" بأداء حركات استعراضية بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وأكدت الوزارة أنه تم تحديد وضبط المركبات الظاهرة في الفيديو وقائديها، وهم ثلاثة مقيمين بمحافظة الشرقية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.

تم التحفظ على المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تروسيكلات زارة الداخلية حركات استعراضية طريق القاهرة الإسماعيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي