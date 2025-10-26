ثلاثة تروسيكلات يثيرون الرعب على الطريق.. وتدخل عاجل من الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام ثلاثة أشخاص بقيادة مركبات "تروسيكل" بأداء حركات استعراضية بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وأكدت الوزارة أنه تم تحديد وضبط المركبات الظاهرة في الفيديو وقائديها، وهم ثلاثة مقيمين بمحافظة الشرقية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.

تم التحفظ على المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.

