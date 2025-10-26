الداخلية تكشف حقيقة تعرض سائق توك توك لسطو مسلح بالإسماعيلية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه للاعتداء وسرقة هاتفه المحمول ومركبة "توك توك" قيادته بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين قائد "التوك توك" وشخصين؛ بسبب خلافات سابقة بينهم، وأن المشكو في حقه ادعى كذبًا تعرضه للسرقة، وذلك عقب اتهامه بالاستيلاء على كمية من السجائر من محل ملك الطرف الآخر.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت الوزارة حرصها على مواجهة الشائعات وضبط مروجي الادعاءات الكاذبة التي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا