إعلان

الداخلية تكشف حقيقة تعرض سائق توك توك لسطو مسلح بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

12:31 م 26/10/2025

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه للاعتداء وسرقة هاتفه المحمول ومركبة "توك توك" قيادته بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين قائد "التوك توك" وشخصين؛ بسبب خلافات سابقة بينهم، وأن المشكو في حقه ادعى كذبًا تعرضه للسرقة، وذلك عقب اتهامه بالاستيلاء على كمية من السجائر من محل ملك الطرف الآخر.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت الوزارة حرصها على مواجهة الشائعات وضبط مروجي الادعاءات الكاذبة التي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية توك توك سطو مسلح محافظة الإسماعيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي