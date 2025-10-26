خلال 24 ساعة.. المرور يضبط 107 آلاف مخالفة و81 سائقًا تحت تأثير المخدر



كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية ورفع معدلات الأمان على الطرق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 107.200 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة القانونية، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفات شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1627 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 81 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط: 819 مخالفة مرورية، وفحص 142 سائقًا تبين إيجابية 9 حالات، وضبط 10 محكوم عليهم، والتحفظ على 9 مركبات مخالفة

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات لضبط المخالفين وردع السلوكيات الخطرة على الطرق، حفاظًا على أرواح المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.

