آخر موعد للتقديم على الحج الداخلية 2026.. الشروط وخطوات التقديم

بدأ العد التنازلي أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026، بعد إعلان وزارة الداخلية فتح باب التقديم لحج القرعة وتحديد موعد نهائي لاستقبال الطلبات. وأتاحت الوزارة أكثر من وسيلة للتسجيل سواء بالحضور المباشر في أقسام الشرطة أو عبر الخدمات الإلكترونية، مع تحديد مجموعة من الشروط والإجراءات الواجب الالتزام بها لضمان قبول الطلب والدخول في عملية القرعة الرسمية.

إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة 2025

تُقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية. وفي حالة انتهاء سريانها، لا يقبل الطلب، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية. سيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

في ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المُنظمة للحج.

وبمجرد غلق باب التقدم، يُعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أُخرى على أي جهة مُنظمة للحج. ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

يَقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، شريطة القدرة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج.

تُقبل الطلبات وفقاً للنماذج المُعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المُشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفي حالة وجود مرافق، يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة. ويرفق بنموذج طلب الحج الورقي صورة بطاقة الرقم القومي "سارية الصلاحية" بعد الاطلاع على أصل البطاقة، ويُدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

الفئات الممنوعة من السفر لحج القرعة 2025

يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض "إن وجد"، ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1446هـ / 2025م، حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهم: (مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوي، مرضى تَليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المُتقدمة من ذوي أمراض "القلب، والأوعية الدموية، التليف الكبدي، مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي، الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل (السل الرئوي المفتوح)، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة، الأطفال دون 12 سنة "وفي حالة حدوث أي متغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها". كما يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من كافة الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية، تنسيقاً مع الجانب السعودي، تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19) المُحدث، والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية المُحدثة لموسم 2024م/2025م، وذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

يُوقع المُتقدم بطلب الحج والمُرافق له (إن وجد) على الإقرار المُدرج بالطلب بعدم أداء فريضة الحج طوال حياته وقدرته الصحية على أداء مناسك الحج، وبموافقته على الشروط والضوابط المُنظِمة لحج القرعة والتي تم اعتمادها من اللجنة الوزارية للحج المُدرجة بالطلب. وإذا ثبُت سابقة أدائه لمناسك الحج أو معاناته من أحد الأمراض الغير مُصرح لها بالحج والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، يتم استبعاده من قائمة الفائزين بالقرعة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يُؤشر بعلامة (√) من المواطن المتقدم والمرافق "إن وجد" بطلب الحج في الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب، ولا يُقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق "إن وجد" في حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب.

الشروط العامة لتقديم طلبات الحج 2025

يُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية، حيث لا يقل السن عن (25 عاماً "رجال – سيدات") بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقـل السن عن (18 عاماً) بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب لكلاً من "كبير السن (70 عاماً) فأكثر – ذوي الهمم"، ولا يقل السن عن (12 عاماً) للمرافق الغير وجوبي.

وفي حالة حدوث أي مُتغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها.

تُسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية، فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها). ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين "وليس العكس" (ويعامل والد ووالدة الزوج/الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأسرية) شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج 2025

الاسم كاملاً طبقاً لما هو مُدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقم بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول (يُراعى إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق، حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة) وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المُرافق "إن وجد" من واقع كل من (بطاقة الرقم القومي– مستندات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها - حالة صحية جيدة ومُعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية – رقم الهاتف

المحمول الشخصي)، ويُوقع مُقدم الطلب والمرافق "إن وجد" بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

إجراء قرعة الحج غدًا للفوز بـ12 ألف تأشيرة

نسبة الـ 1 % لأكبر المتقدمين سناً

تُخصص نسبة (1%) من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً ومُرافقيهم بكل مديرية على حده، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية على حده، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزيــن بالحج بالتزكية، ويُدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة. مع مُراعاة إدراج كبير السن أولاً على البوابة المصرية المُوحدة للحج كحاج أصل (مُقدم الطلب) ثم يُدرج تباعاً المُرافق له.

في حالة تقديم طلب حج زوجي لكليهما من كبار السن (70 عاماً فأكثر) أو من ذوي الهمم – على سبيل الاستثناء، يُشترط اصطحابهما لمُرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادراً على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية (أقل من 70 عاماً). وتُطبق شروط الاستثناء السابق ذكرها عليه، ويتم مُناظرة بياناتهم من قِبَل المُسئولين بمعرفة مُنسق مديرية الصحة والحماية المدنية.

