تستعد أسما شريف منير لاستقبال عام 2026، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت أسما بإطلالات شتوية جديدة ومختلفة خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير تحتفل بزفافها

كانت أسما شريف منير، أعلنت لمتابعي حسابها الرسمي انستجرام زواجها، ونشرت صورًا من حفل عقد قرانها، جمعتها بعريسها ووالدها النجم شريف منير، وشقيقها وعدد من أفراد أسرتها.

وكتبت أسما على الصور: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير قوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها، حاجات بقيت بحبها، وحاجات ما بقيتش بحبها، فهمت نفسي أكتر، اتعرفت على نفسي أكتر، فهمت أنا محتاجة إيه من الجواز، إيه المهم وإيه اللي مش مهم، إيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود".

اقرأ أيضا:

