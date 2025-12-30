إعلان

أسما شريف منير بإطلالات شتوية مختلفة في أحدث صورها

كتب : مروان الطيب

02:00 ص 30/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير بالأبيض والأسود
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير تستعد للعام الجديد
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير تستمتع بوقتها
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير تخطف الأنظار بلوك جديد
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير تتألق من أحدث ظهور
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير تلتقط صورة تذكارية
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير من أحدث ظهور على انستجرام
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير على انستجرام
  • عرض 11 صورة
    سيلفي أسما شريف منير
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد أسما شريف منير لاستقبال عام 2026، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت أسما بإطلالات شتوية جديدة ومختلفة خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير تحتفل بزفافها

كانت أسما شريف منير، أعلنت لمتابعي حسابها الرسمي انستجرام زواجها، ونشرت صورًا من حفل عقد قرانها، جمعتها بعريسها ووالدها النجم شريف منير، وشقيقها وعدد من أفراد أسرتها.

وكتبت أسما على الصور: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير قوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها، حاجات بقيت بحبها، وحاجات ما بقيتش بحبها، فهمت نفسي أكتر، اتعرفت على نفسي أكتر، فهمت أنا محتاجة إيه من الجواز، إيه المهم وإيه اللي مش مهم، إيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود".

اقرأ أيضا:

حذفت صورها القديمة.. الفنانة ملك حسن ترتدي الحجاب

"سابتني وراحت للسما".. أول تعليق من هاني رمزي بعد وفاة والدته

أسما شريف منير إطلالات شتوية زفاف أسما شريف منير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا