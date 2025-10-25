القبض على سيدة ادعت ضبط نجلها دون وجه حق في الدقهلية

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت فيه إحدى السيدات قيام قوة أمنية باقتحام مسكنها والقبض على نجلها "دون وجه حق" في محافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص، تبين أن ناشرة الفيديو ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر، وأن الواقعة الحقيقية حدثت بتاريخ 21 الجاري، حيث تم وفق إجراءات قانونية ضبط نجلها، عاطل ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في جناية شروع في قتل، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، وفرد خرطوش.

وعرض المتهم على النيابة العامة التي قررت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات. وأكدت التحريات أن والدته قامت بنشر الفيديو للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لإدعائها الكاذب.

اقرأ أيضا:

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه