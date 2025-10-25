حملات أمنية تكشف تجارة غير مشروعة للعملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه

كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وضمان الاستقرار المالي.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت الحملات المشتركة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها نحو 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وفق القانون.

اقرأ أيضا:

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل