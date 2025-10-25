كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة لتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار خطتها لإحكام الرقابة وضبط المخالفات المرورية والتأكد من التزام قائدي المركبات بقواعد وقوانين المرور.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الجهود عن ضبط 73321 مخالفة مرورية متنوعة شملت السير دون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط الأمن والمتانة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم فحص 1472 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية عينات 60 سائقًا لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 716 مخالفة مرورية إضافية، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات تتعلق بشروط الترخيص والسلامة، إلى جانب فحص 115 سائقًا ثبت إيجابية 5 منهم لتعاطي المخدرات، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على 3 مركبات مخالفة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جميع المخالفات، حفاظًا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.

