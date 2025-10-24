سفينة "مرتضى" ونجله تواجه أموج النواب في الجيزة وميت غمر

عاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق للواجهة من جديد بعدما قرر الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد غياب دام نحو 5 أعوام عن الانتخابات، عقب إعلان الهيئة الوطنية القوائم النهائية للنظام الفردي والتي تضمنت اسمه ونجله أحمد في محافظتي الجيزة والدقهلية.

وفق القوائم فإن مرتضى منصور هو المرشح الأخير في القائمة النهائية التي أعلنت عنها الوطنية للانتخابات قبل قليل، حاملًا رقم 20 مستقل، رمز السفية، ينافس على المقعد الفردي، بينما نجله أحمد مرتضى منصور ينافس على المقعد الفردي عن دائرة الجيزة في منافسة قوية مع دندراوي أبو الفضل، وهشام بدوي، إذ حصل على نجله على رمز انتخابي "سفينة" رقم 11 مستقل.

مرتضى منصور" ونجله "أحمد" حصلا على رمزي "السفينة" في الانتخابات، كما أنهما لا ينتميا لأي أحزاب سياسية، يخوضا انتخابات البرلمان بنظام الفردي.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية لأسماء المرشحين على النظام الفردي ورموزهم عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة والدقهلية قبل خوض انتخابات مجلس النواب 2025 ـ 2026.

وتضمنت القائمة النهائية، 12 دائرة في محافظة الجيزة (الجيزة ـ أبو النمرس ـ البدرشين ـ الصف ـ أطفيح ـ بولاق الدكرور ـ العمرانية ـ إمبابة ـ الأهرام ـ أول أكتوبر ـ كرداسة ـ منشأة القناطر ).

وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الكشوف النهائية (النظام الفردي) تضمن أسم المرشح، والدائرة التي سيخوض فيها الانتخابات، والحزب الذي ينتمي له ـ إن وجد ـ ، والرمز الانتخابي.