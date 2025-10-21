القضاء الإداري يرفض 44 طعنًا لمرشحين محتملين لانتخابات النواب



كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 وبطلان 3، من الطعون المقدمة من قبل عدد من المرشحين المحتملين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

وأحيلت عدد من الطعون إلى هيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير الخاص بها، والتي بدورها أحالتها المفوضين إلى المحكمة من جديد تمهيدًا لصدور الحكم بها.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين على انتخابات مجلس النواب 2025، بعد غلق باب الترشح؛ لتصدر أحكامًا أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

